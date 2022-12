Baustellen in Potsdam Wo in dieser Woche Stau droht

Wo wird auf und an Potsdams Straßen gebaut? An dieser Stelle geben wir einen Überblick über neue Verkehrseinschränkungen.

B 2/Krampnitz

Wegen Baumpflegearbeiten wird die B2 ab Montag (5. Dezember) bis Freitag (9. Dezember) zwischen Gellertstraße und Rotkehlchenwerg abschnittweise halbseitig gesperrt. Die Arbeiten finden jeweils 9 bis 15 Uhr statt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Nuthestraße

Wegen der Bauarbeiten für die neue Hochstraßenbrücke der Nuthestraße gibt es diverse Einschränkungen: So bleibt ab dem heutigen Montag bis Freitag die Linksabbiegespur auf die Friedrich-List-Straße gesperrt. Bereits seit vergangener Woche ist die Friedrich-Engels-Straße im Bereich der Brücke halbseitig gesperrt und die dortige Zufahrt zur Nuthestraße gesperrt. Eine Umleitung über Lutherplatz, Großbeerenstraße und Horstweg ist ausgeschildert. Die Auffahrt in stadtauswärtiger Richtung vom Horstweg wird allerdings am Mittwoch (7. Dezember) von 9 bis 12 Uhr wegen Straßenbauarbeiten gesperrt.

In der Feldmark

In Golm wird ab Montag die Straße In der Feldmark zwischen Spechtweg und Turmfalkenweg für die Herstellung eines Hausanschlusses halbseitig gesperrt. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich 20. Dezember.

Ketziner Straße

In Fahrland wird die Ketziner Straße zwischen Döberitzer Straße und der Schule ab Montag wegen Leitungsarbeiten halbseitig gesperrt. Die Bauarbeiten sollen bis 21. Dezember abgeschlossen sein.

