Baustellen in Potsdam Wo nächste Woche Stau droht

Neue Einschränkungen im Straßenverkehr gibt es in Potsdam in dieser Woche kaum. Einzig in der Behringstraße wird ab dem heutigen Montag an den Leitungen gearbeitet. Zwischen Hermann-Maaß-Straße und Donarstraße ist voll gesperrt. Dadurch ändert sich auch der Fahrplan der Buslinie 616: Die Haltestelle Hermann-Maaß-Straße wird an die Einmündung der Straße verlegt. In Richtung Griebnitzsee fahren die Busse zwischen Rathaus Babelsberg und Scheffelstraße jeweils eine Minute früher als sonst.

Darüber hinaus bleiben die aktuellen Baustellen bestehen. So ist der Horstweg zwischen Alter Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt. Vollständig gesperrt bleibt die Konrad-Wolf-Allee von der Auf- und Abfahrt zur Nuthestraße bis zur Hans-Albers-Straße. Die Zufahrt zur Schnellstraße ist nur auf Höhe der Neuendorfer Straße möglich. Gebaut wird auch am Werderschen Damm. Zwischen Wasserwerk und Kuhrfortdamm wird eine mobile Ampel aufgestellt. Auch in der Zeppelinstraße wird der Verkehr teilweise auf eine Spur verengt. In der Rudolf-Breitscheid-Straße kommt es zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße zu Sperrungen.