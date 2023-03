Bedarf viel größer als gedacht Vier Potsdamer Gymnasien müssen zusätzliche Klassen aufnehmen

Potsdam fehlt schon jetzt ein zusätzliches Gymnasium. Deswegen müssen nun ungeplant Extraklassen an bestehenden Schulen geschaffen werden. Das zeigt sich im aktuellen Ü7-Verfahren, also dem Wechsel von der Grund- zur weiterführenden Schule. 150 Schüler mit dem Erstwunsch Gymnasium konnten zunächst nicht mit einem Unterrichtsplatz versorgt werden. Der Engpass geht aus einem aktuellen Schreiben des für Potsdam zuständigen Schulamts in Brandenburg an der Havel an den Bildungsausschuss hervor, das den PNN vorliegt.

