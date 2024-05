„Beherzt konservativ mit sozial-ökologischem Gewissen“ Was „Mitten in Potsdam“ für die Stadt erreichen will

Neben dem Sahra-Wagenknecht-Ableger Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit ist das neu gegründete Bündnis „Niekisch-Friederich: Mitten in Potsdam“ die zweite neue Wählergruppe, die zur Kommunalwahl antreten wird. Dieses hat nun unter mitteninpotsdam.com seine Programmatik veröffentlicht und die Kandidaten vorgestellt, darunter mehrere frühere CDU-Vertreter.

Zur Grundausrichtung heißt es dort: „Wir sind beherzt konservativ mit sozial-ökologischem Gewissen.“ In puncto Stadtentwicklung plädiert man insbesondere im Norden für mehr Behutsamkeit: So wird der Ausbau von Krampnitz auf bis zu 10.000 Einwohner als überdimensioniert kritisiert, der ländliche Charakters der Ortsteile als erhaltenswert beschrieben. „Der Zerstörung der Naturlandschaft im ländlichen Raum durch Windkrafträder stehen wir ablehnend gegenüber.“

Zum Thema Verkehr spricht man von der „Gleichberechtigung aller Verkehrsarten“ und hegt Sympathien für die sogenannte Havelspange, wenn man eine „intelligente Verknüpfung der drei Bundesstraßen in und um Potsdam“ fordert. Im Bereich Bildung lautet eine Forderung, Potsdamer Schüler und Schülerinnen bei der Vergabe von Schulplätzen an weiterführenden Schulen in der Stadt bevorzugt zu berücksichtigen – und nicht die Teenager aus dem Umland. Entsprechende Bemühungen der Stadtspitze dazu waren aber bisher gescheitert. Ferner hat das Bündnis auch Forderungen für jeden einzelnen Wahlkreis erhoben: dabei aber deutlich mehr für den Potsdamer Norden als den Süden der Stadt.

Ein Fokus: Die lokale Wirtschaft

Einer der Kandidaten des Bündnisses ist der frühere Potsdamer CDU-Chef Götz Friederich, zugleich Vorsitzender des Wirtschaftsrats der Stadt und der Händlervereinigung AG Innenstadt. Insofern widmet sich ein Schwerpunkt auch der Wirtschaftspolitik in Potsdam. Nötig sei eine „gewerbefreundliche“ Stadtverwaltung, die zum Beispiel „den Einsatz smarter Systeme in der Kommunikation mit Unternehmen zulässt und nicht weiter auf ein Ausdrucken kompletter Datenbestände besteht“. Gefordert werden weitere Gründerzentren- und Technologieflächen, „für die Transformation von Wissenschaft in Wirtschaft und junge Unternehmen“.

Ein weiterer Namensgeber des Bündnisses ist Wieland Niekisch, ebenso früherer CDU-Chef und Ex-Landtagsabgeordneter. Niekisch und Friederich hatten sich mit ihrer früheren Partei überworfen und vor mehr als einem Jahr ihre neue „Mitten in Potsdam“-Fraktion im Stadtparlament gegründet. Auch der frühere Potsdamer CDU-Stadtfraktionschef Michael Schröder will es für das neue Bündnis zur Wahl noch einmal wissen. Ein neuer Kandidat ist der Unternehmensberater Mirko Dwilling-Haß, Wortführer der Anwohnerkritik gegen das neue Gymnasium im Brunnenviertel.