Bei Einsatz in Bornstedt Mann schlägt Potsdamer Rettungssanitäter mit Faust ins Gesicht

Ein Rettungssanitäter ist in Potsdam in der Nacht zu Samstag während eines Einsatzes im Stadtteil Bornstedt bedroht und geschlagen worden. Der Rettungsdienst war gegen 1.30 Uhr in die Straße Viereckremise geeilt, um dort eine Frau in ihrer Wohnung zu behandeln.

Der ebenfalls anwesende Sohn ließ die Einsatzkräfte allerdings nicht in Ruhe arbeiten. Erst beschwerte er sich darüber, dass die Sanitäter seine Mutter nicht richtig behandeln würden. Dann drohte er einem Retter Schläge an, als dieser ihn aus dem Raum verweisen wollte. Schließlich machte er seine Drohung war – und schlug dem Rettungssanitäter nach Angaben der Polizeidirektion West mit der Faust ins Gesicht.

Daraufhin verließen die Sanitäter die Wohnung und alarmierten in der Rettungsstelle des Bergmann-Klinikums die Polizei. Der angegriffene Rettungssanitäter blieb für den Rest der Nacht arbeitsfähig. Der Angreifer wird mit mehreren Strafverfahren konfrontiert.