Bei Einsatz in der Potsdamer Innenstadt Betrunkener droht Rettungskräften Schläge an

Ein stark betrunkener Mann hat am Mittwochabend in der Potsdamer Innenstadt Rettungskräfte während eines Notarzteinsatzes bedroht und beleidigt. Polizisten gelang es, den 35-Jährigen zu fixieren. Mehrere Streifenwagen waren in die Charlottenstraße geeilt, nachdem eine Zeugin die Polizei verständigt hatte.

Den Angaben zufolge wollte der Betrunkene den Rettungskräften Faustschläge versetzen, als diese eine bewusstlose Person behandelten. Letztlich schlug der 35-Jährige aber nicht zu. Es wurde niemand verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Mann nach Angaben der Polizei keinen Bezug zu der behandelten Person. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Angreifer einen Wert von 3,36 Promille.

Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er auf richterliche Weisung wieder frei. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen versuchten tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte auf.