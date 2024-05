Bei Starkregen in Potsdam Bahnhofspassagen unter Wasser gesetzt

Bei dem Starkregen am Montagnachmittag in Potsdam ist auch viel Wasser in die Bahnhofspassagen gelaufen. Videos von Passanten zeigen, wie Wasser an zwei Stellen in das Gebäude strömte - einmal an der Kreuzung in Richtung Kaufland beziehungsweise Bahnsteige, einmal auf der anderen Seite nahe dem Zugang zum Quartier der Bundespolizei. Wegen des Wassereinbruchs seien sogar zeitweise einige Geschäfte geschlossen worden, hieß es von Passanten. Von hektischen Szenen war die Rede.