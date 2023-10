Bei Sturz verletzt Autofahrer fährt Radlerin beim Abbiegen an

Beim Abbiegen in eine Zufahrt hat ein Autofahrer am Samstagmittag eine Radfahrerin angefahren und dabei verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 75-jährige Mann mit seinem Wagen gegen 12.15 Uhr in der Straße Am Wildpark unterwegs. Als er mit seinem Auto abbog, übersah er die 53-jährige Radfahrerin, die geradeaus fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die Radlerin wurde vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt, danach konnte sie ihre Fahrt fortsetzen. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.