Beliebter Potsdamer Freizeittreff in Gefahr „Die Platte“ könnte für Schulerweiterung weichen

Für die mögliche Erweiterung des Hannah-Arendt-Gymnasiums ist nun eine Machbarkeitsstudie geplant. Diese soll ausgeschrieben und bis Anfang 2024 fertiggestellt werden, teilte das Baudezernat auf Anfrage der Linken-Stadtverordneten Isabelle Vandre mit. Mit der Analyse solle der gesamte Stadtraum rund um die Schule – zwischen Knobelsdorff- und Haeckelstraße sowie der Bahnlinie – geprüft werden, hieß es. Fast das gesamte Areal befindet sich demnach im Besitz der Stadt.

Dabei seien auch der denkmalgeschützte Spielplatz „Schildkröte“ und „die Platte“ einbezogen. Letztere sehe auch das Rathaus als wichtige Aktions- und Spielfläche für den Stadtteil. Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, „Flächen mit erhaltungswürdigen Nutzungen in Anspruch zu nehmen, wird eine Verlagerung dieser Nutzungen Thema der Machbarkeitsstudie sein“, so das Dezernat. Die Erweiterung des Gymnasiums wird geprüft, weil in diesem Bereich in Potsdam Schulplätze fehlen. Wegen des möglichen Wegfalls der „Platte“ hatte es bereits Kritik gegeben.