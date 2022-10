Beräumer der STEP Die letzte Instanz bei verwahrlosten Wohnungen

Es ist 6.30 Uhr früh in der Innenstadt, doch die mobile Müllpresse der Stadtreinigung Potsdam (STEP) nimmt keine Rücksicht auf den Schlaf der Anwohner:innen: Krachend und kreischend werden alte Tische, Koffer, Stühle, Lampen, Geschirr, Bettgestelle und Regale von der hydraulischen Presse des Fahrzeugs zerquetscht. Nach und nach tragen die sechs Mitarbeiter der STEP weitere Gegenstände und Müllsäcke aus dem Haus, in dem heute eine Beräumung stattfindet.

Die Beräumer der STEP sind oft die letzte Rettung, wenn Wohnungen schnell leergeräumt werden müssen – etwa, weil der Eigentümer oder die Eigentümerin verstorben ist und keine Angehörigen auffindbar sind. Heute ist es weniger dramatisch: Ein 82-jähriger Potsdamer, der seit 58 Jahren in der Wohnung gelebt hatte, ist altersbedingt in eine kleinere Wohnung umgezogen und musste daher einen Teil seiner Möbel und des Hausrats zurücklassen. Nach einem Sturz konnte er nicht mehr alleine die Treppe benutzen, nun wohnt er im Erdgeschoss.

Kurzfristige Hilfe bei Termindruck

Seine Familie hat die persönlichen Gegenstände und alles, was nicht Sperrmüll ist, in den letzten drei Wochen ausgeräumt. „Ich bin wirklich dankbar, dass die STEP so kurzfristig helfen konnte, ich hatte erst letzte Woche angerufen“, sagt seine Tochter Sandra Hoppe (da sie anonym bleiben möchte, wurde der Name von der Redaktion geändert). „Die Wohnung muss am Freitag besenrein übergeben werden.“ Alleine hätten sie und ihre Familie das Ausräumen und Entsorgen in der kurzen Zeit nicht geschafft: „Das hätte mich sonst noch mehr graue Haare gekostet“, sagt Hoppe.

Letztlich landet alles in der Müllpresse. © Ottmar Winter

Die Beräumer machen sich im Flur ein erstes Bild von der knapp 90 Quadratmeter großen Wohnung: „Was alles soll mit? Die Schrankwand? Der Herd?“, fragt STEP-Mitarbeiter Marcel König. „Ja, alles!“, sagt Hoppe. Rund 800 Euro kostet der Einsatz, für den insgesamt drei Stunden vorgesehen sind. König ist entspannt: „Da hatten wir schon ganz andere Wohnungen.“

Vier Tage lang waren die Beräumer in einer Messie-Wohnung beschäftigt

In der Tat: Auch Messie-Behausungen mussten er und seine Kollegen schon räumen. „Einmal waren wir ganze vier Tage mit einer solchen Wohnung beschäftigt“, erinnert sich König. Eine Herausforderung nicht nur wegen der Masse an Müll und Gerümpel, sondern auch wegen des Ekel-Faktors: „Das kann schon ziemlich doll sein, wenn die Leute da gar nicht mehr rauskommen und alles fallenlassen, wo sie gerade stehen. Der Müll lag so hoch wie die Arbeitsplatte in der Küche.“

Was von einem eigenständigen Leben übrigbleibt. © Ottmar Winter

Ähnlich unangenehm ist es, wenn die Beräumer Wohnungen von Verstorbenen vorfinden, die schon seit Tagen oder Wochen dort gelegen haben. „Den Geruch kriegt man lange nicht aus der Nase“, sagt König. „Wir sind dann natürlich mit entsprechenden Overalls und Atemmasken ausgestattet, aber der Geruch zieht trotzdem rein.“ Zum Glück werden die Beräumer nur selten zu solchen Extrem-Einsätzen gerufen.

Auch gut erhaltene Möbel landen am Ende im Müll

Immer Mittwochs finden die Beräumungen der STEP statt, etwa zwei bis fünf pro Woche. Heute ist ein recht voller Tag, insgesamt vier Einsätze stehen an. Die Mitarbeiter kommen gut voran: Der Keller, in dem sich ebenfalls viel alter und kaputter Hausrat befindet, ist schon fast leer. „Wie siehts aus?“, fragt König seinen Kollegen, der gerade wieder hochkommt. „Ein paar Tüten noch und ein bisschen Kleinkram“, antwortet dieser. Das meiste kann so getragen werden, sperriges Mobiliar wird vor Ort in Einzelteile zerlegt.

Es berührt mich generell, wenn Menschen anonym sterben und erst nach Tagen oder Wochen entdeckt werden. Marcel König, Beräumer der STEP

Wenn Menschen ohne Angehörige versterben, finden die Beräumer mitunter Wohnungen vor, die wirken, als seien sie gerade erst verlassen worden. Dabei gibt es manchmal Überraschungen: „Einmal fanden wir Spielekonsolen im Haushalt einer verstorbenen alten Dame“, sagt STEP-Mitarbeiter Oliver Zieran. „Sie ist wohl bis zum Schluss mit der Zeit gegangen – Respekt.“ Doch auch solche Funde müssen geräumt werden: Egal, ob sich in einer Wohnung nur wertlose Gegenstände oder gut erhaltene Stilmöbel befinden – am Ende kommt alles in die Müllpresse.

König und seine Kollegen sind trotz allem nicht emotionslos bei der Arbeit: „Es berührt mich generell, wenn Menschen anonym sterben und erst nach Tagen oder Wochen entdeckt werden“, sagt er. „Manchmal finden wir auch alte Familienfotos oder Briefe, die kurz nach dem Krieg geschrieben wurden.“ Doch es hilft nichts: Wenn keine Angehörigen auffindbar sind, müssen auch solche Erinnerungsstücke in den Müll.

Die Wohnung leert sich, doch nicht alles darf in die Müllpresse: Neben dem STEP-Fahrzeug steht ein kleiner Karton mit alten Lacken und Lösungsmitteln, der gesondert auf dem Wertstoffhof entsorgt werden muss. Gleiches gilt für Herde, Kühlschränke und Elektrogeräte. „Mein Vater gehört ja noch zu der Generation, die nie etwas weggeworfen hat“, sagt Sandra Hoppe, die beim Einsatz selbst mit angepackt hat. „Da sammelt sich einiges an in über 50 Jahren.“ Spuren eines halben Jahrhunderts, in drei Stunden ausgeräumt und entsorgt – Alltag für die Beräumer. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht: Drei weitere Wohnungen stehen heute noch an.

Zur Startseite