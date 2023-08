Tagesspiegel Plus Exklusiv „Bereiche wie der Kinderschutz müssen entwickelt werden“ : Potsdams neuer Bildungsbeigeordneter Walid Hafezi im Interview

Walid Hafezi tritt am 1. September sein Amt als neuer Beigeordneter für Bildung, Kultur, Jugend und Sport an. Welche Aufgaben er zuerst angehen will.