Bergmann-Klinikum in Potsdam Chirurgin wird neue medizinische Geschäftsführerin

Chirurgin Karin Hochbaum ist die neue Medizinische Geschäftsführerin des Ernst-von-Bergmann-Klinikums. Hochbaum hat Zusatzqualifikationen im Bereich Krankenhausmanagement und leitete zuletzt die Unternehmensentwicklung und Medizinstrategie im Krankenhausverbund „Gesundheit Nord“ in Bremen, einem kommunalen Klinikkonzern mit vier Krankenhäusern mit rund 3000 Betten.

„Es gilt nun, in Anbetracht der kommenden Krankenhausreform und des vorgesehenen Stufensystems in der Versorgung, die Spezialisierung und Bündelung des medizinischen Angebots sowie den Ausbau ambulanter Strukturen im Klinikum Ernst von Bergmann und in der EvB-Gruppe weiter voranzutreiben“, sagte Hochbaum zu ihrem Antritt.

Künftig soll das Klinikum von einer dreiköpfigen Geschäftsführung geleitet werden, die Besetzung der Position „Pflege – Bildung – Zukunft“ soll am ersten April bekannt gegeben werden. Hans-Ulrich Schmidt bleibt Sprecher der Geschäftsführung und füllt damit die dritte Position aus.

