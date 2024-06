Bergmann-Klinikum in Potsdam Randalierer in der Notaufnahme

Am Freitagabend hat ein 42-jähriger Mann in der Notaufnahme des kommunalen Klinikums „Ernst von Bergmann“ in der Charlottenstraße randaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Mann gegen 19.30 Uhr wegen eines Anliegens in die Notaufnahme. Als er dort seine Gesundheitskarte vorlegte, gab es nicht näher beschriebene Probleme mit dieser. Daraufhin wurde der Mann wütend. Er trat mehrfach gegen eine Tür, pöbelte das Klinikpersonal an und weigerte sich, die Notaufnahme zu verlassen.

Mitarbeiter des Krankenhauses riefen die Polizei. Die Beamten erteilten dem Randalierer einen Platzverweis. Zudem leiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ein.