Beschluss im Umweltausschuss Anwohnerparken in Potsdam wird voraussichtlich teurer

In Potsdam werden sich tausende Anwohnerparkausweise voraussichtlich auf mindestens 120 Euro pro Jahr verteuern. Dafür hat sich im Umweltausschuss am Donnerstagabend eine knappe Mehrheit gefunden, bestätigte der Ausschussvorsitzende Andreas Walter von den Grünen den PNN auf Anfrage. Allerdings muss dem Anliegen nun auch noch die Stadtverordnetenversammlung zustimmen, diese tagt zum nächsten Mal am 6. Dezember.