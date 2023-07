Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs 28-jährige Potsdamerin tritt Polizisten

Die Polizei hatte es auch an diesem Wochenende mit betrunkenen Verkehrsteilnehmern zu tun. Wie die Polizeidirektion West am Sonntag (30. Juli) mitteilte, fiel am frühen Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr eine Frau auf, die mit ihrem Fahrrad in Schlangenlinien die Zeppelinstraße befuhr.

Polizeibeamte stoppten die 28-Jährige, die jedoch einen Atemalkoholtest ablehnte. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, gegen die sich die Frau mit Schlägen und Tritten wehrte. Mit einfacher körperlicher Gewalt seien die Angriffe unterbunden worden. Die Polizei nahm die Frau zur Blutentnahme durch einen Arzt mit auf die Wache. Danach habe die Frau die Polizeiwache nicht wieder verlassen wollen. Sie sei dann mit einfacher körperlicher Gewalt hinausbegleitet worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 28-jährige Potsdamerin.

Wenige Stunden später meldete ein Zeuge einen Radfahrer, der gegen 5.40 Uhr in der Leipziger Straße wohl gegen ein geparktes Auto gefahren war. Im Anschluss soll er aus Frust noch gegen das Auto getreten haben. Die Polizei traf den Mann noch vor Ort an und stellte bei ihm nach einem Test einen Alkoholwert von 1,68 Promille fest. Durch seinen Tritt entstand am Auto ein Sachschaden.

In der Lichterfelder Allee in Teltow stoppte die Polizei am Sonnabend gegen 23.30 Uhr einen Autofahrer, bei dem ein Alkoholwert von 1,54 Promille festgestellt wurde. Der 41-Jährige war außerdem ohne Führerschein unterwegs. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.