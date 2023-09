Betrunken und unter Drogeneinfluss Frau bedroht Passanten und schlägt Potsdamer Polizisten

Eine 22-Jährige hat am Mittwochabend an einer Straßenbahnhaltestelle in der Kirschallee im Potsdamer Stadtteil Bornstedt mehrere Menschen beleidigt und bedroht. Zudem griff sie einen Polizisten an.

Zuvor hatte die Frau die alarmierten Polizeibeamten ebenfalls bedroht und beleidigt. Dabei stand sie nach Angaben der Polizeidirektion West unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Als die Einsatzkräfte ihre Personalien prüften, schlug sie einen der Polizisten und verletzte ihn leicht. Der Beamte konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Wegen der Attacke fixierten die Polizisten die 22-Jährige. Im Anschluss wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Wegen Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten wurde gegen die Frau eine Anzeige aufgenommen.