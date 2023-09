Betrunken und zu schnell unterwegs Schwerer Unfall in Groß Glienicke

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Groß Glienicke einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam der 41-Jährige von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum und einen Leitpfosten. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer war nicht nur betrunken, sondern auch zu schnell unterwegs.

Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Durch den Unfall entstand ein Schaden von insgesamt mindestens 10.000 Euro. (cmü)