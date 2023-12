Bewegender Abschied von Robert Funke Trauerfeier in Potsdam für verstorbenen Ex-Grünen-Politiker

In einer irischen Urne findet Robert Funke auf dem Friedhof im Potsdamer Stadtteil Bornstedt seine letzte Ruhe. Der 23-jährige Potsdamer, der für sein Wirken in der Grünen Jugend Brandenburg und als Landtagskandidat 2019 bekannt war, war am 13. November an der Küste der westirischen Insel Inis Oírr tot aufgefunden worden. Etwa 250 Wegbegleiterinnen und -begleiter, darunter Mitglieder der Grünen, Freunde und Familie, kamen am Montagmittag zu der Trauerfeier in die Kirche Bornstedt, um Abschied zu nehmen. Es waren so viele Gäste, dass die Sitzbänke kaum reichten. Unter ihnen waren etliche junge Erwachsene.