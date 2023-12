Bilder, die unter die Haut gehen Warum in Potsdam so viele traurige Mädchen zu entdecken sind

Wer genau hinsieht, entdeckt sie am Bassinplatz, am Schlaatz oder an anderen Stellen, immer ein wenig versteckt, damit sie nicht nur so im Vorbeigehen passieren: Streetart des Potsdamers XNine, der hier lieber anonym bleiben möchte. Bilder, die unter die Haut gehen und die aus dem entstehen, was der heute 49-Jährige fühlt, seit er vor drei Jahren seinen Stiefsohn verloren hat.