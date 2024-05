Bildungsministerium gegen Bevorzugung Potsdamer Schüler erhalten keinen Vorteil bei Schulwechsel

Die Rathausspitze scheitert voraussichtlich mit ihrer Initiative, Potsdamer Schüler beim Wechsel an weiterführende Schulen in ihrer Heimatstadt bevorzugt zu behandeln – vor Kindern aus den Umlandgemeinden. Das hat Bildungsdezernent Walid Hafezi (Grüne) am Dienstag bei einer gemeinsamen Sitzung der Bildungsausschüsse der Stadt und des Landkreises Potsdam-Mittelmark bekannt gegeben.

Ein Antrag der Stadt Potsdam beim Bildungsministerium, zumindest probeweise das sogenannte Wohnortprinzip zu testen, werde vermutlich abgelehnt, sagt Hafezi. Das habe eine Anhörung im Bildungsministerium am 22. April ergeben.

Jedes Jahr konkurrieren Schüler aus Potsdam-Mittelmark mit Schülern aus Potsdam um Schulplätze – vor allem an Gymnasien. Das Rathaus unter Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) war mit seinen Vorstellungen bei der Novellierung des Schulgesetzes bereits im brandenburgischen Landtag und an der Landes-SPD gescheitert.

Hafezi hofft nun, dass die Stadt und der Landkreis zumindest eine gemeinsame Schulentwicklungsplanung möglich sein könnte. So könne man gemeinsam den Bedarf ermitteln, auch zusammen getragene Schulbauten seien später möglich.

Bernd Schade, der Jugenddezernent des Landkreises, sprach von einer „guten Idee“ der engeren Abstimmung, auch mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr. Allerdings sei die Schulplanung in einem Landkreis mit einzelnen Kommunen anders als in einer Stadt. Erst im vergangenen Jahr sei eine neue Planung entworfen und beschlossen worden.

Als Problem in der Diskussion um die Wunschschulen stellte sich heraus, dass genaue Angaben fehlen, warum Kinder lieber in Potsdam zur Schule gehen und woher diese genau kommen. Hierzu wollen Potsdamer Elternvertreter gemeinsam mit dem Rathaus eine Umfrage starten.