Biotech-Startup forscht gegen Krebs Tumor-Chips aus Potsdam statt Tierversuche

Krebstherapien verbessern, aber ohne Tierversuche: Das ist die Vision der Potsdamer Wissenschaftlerin Ghazaleh Madani, die am Mittwoch ihr Startup „CanChip“ im Science Park Potsdam gegründet hat. Statt an Tieren will das Biotech-Unternehmen verschiedene Krebsarten an 3D-Zellkulturen erforschen, um so bessere Behandlungsmethoden gegen Krebs zu ermöglichen.