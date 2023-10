Bohrungen und eine Leitung zum Volkspark Wie Potsdam und der Nachbarlandkreis gegen Wassermangel vorgehen wollen

Sinkende Pegel und mehr: Angesichts der Folgen des menschengemachten Klimawandels und eines weiteren Rückgangs von Regenmengen in den nächsten Jahren wollen die Stadt Potsdam und der Landkreis Potsdam-Mittelmark in einer Arbeitsgruppe auf eine gemeinsame Strategie verständigen. Diese soll nun etabliert werden, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei einer gemeinsamen Sitzung der Hauptausschuss-Gremien der Stadt und des Landkreises. Bei dem Treffen am Dienstagabend wurden auch diverse neue Projekte in dem Bereich vorgestellt.