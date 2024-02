Bornstedter Feld in Potsdam Preise wie im Nobelviertel

Potsdam hat in Bezug auf Immobilienpreise schon seit Jahren zur bundesweiten Spitzengruppe aufgeschlossen. Doch es muss nicht immer die Villa mit Seeblick in der Berliner Vorstadt oder die 1A-Lage in der Alten Fahrt sein, die zahlungskräftiges Klientel anzieht und weniger zahlungskräftiges ausschließt. Auch im ehemaligen Kasernenareal des Bornstedter Felds werden mittlerweile fantastische Preise aufgerufen.