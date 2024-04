Brahms-Requiem für die Opfer von 1945 Konzert erinnert an Zerstörung Potsdams vor 79 Jahren

Im Erinnern an eines der dunkelsten Daten der Potsdamer Stadtgeschichte im 20. Jahrhundert gab es am vergangenen Sonntag wieder ein Gedenkkonzert in der St. Nikolaikirche auf dem Alten Markt. Der zentrale Platz war während der Zerstörung der Stadt am 14. April 1945 besonders betroffen. 1600 Menschen wurden getötet, Unzählige erlitten schwere Verletzungen, wurden obdachlos und gingen traumatisiert aus den Trümmerbergen hervor.

Kantor Björn O. Wiede, der seit Jahren das Gedenkkonzert initiiert, wählte für die diesjährige Feier das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms. Zuvor erinnerte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) an das Zerstören und Töten während des furchtbaren Ereignisses vor 79 Jahren und nahm Bezug auf unsere kriegs- und terrorgeplagte Gegenwart.

Das Brahms-Requiem ist ein Werk, das Kraft hat, Orientierung zu stiften, Angst zu lindern, Vertrauen zu schaffen und Frieden zu geben. Wiede hat mit seinem gut vorbereiteten Nikolaichor und dem Ensemble XIII eine Aufführung präsentiert, die ohne Sentimentalitäten auskam, sondern mit großer Klarheit die Tröstliche verkündete.

Das Requiem hält neben der großen klassischen Orchesterbesetzung auch Arrangements bereit, die die Zusammensetzung deutlich reduzieren. Die auf Durchhörbarkeit zielende Kammerorchesterbesetzung von Joachim Linckelmann kam den rund 60 Choristen sehr entgegen. Ein stets gut ausbalancierter Zusammenklang zwischen Orchester und Chor unterstrich das Noble der Musik, bei der das Emotionale gut herausgearbeitet wurde: Trauer, und Hoffnung. Der Kantor brachte dies mit dem Ensemble akzentuiert und innerer Folgerichtigkeit zur Darstellung.

Das Ensemble XIII spielte transparent und kultiviert, der Nikolaichor sang gespannt und reaktionsschnell, die Solisten Agnes S. Weiland, Sopran, und Tonghe Hun, Bariton, waren mit Anteilnahme bei der Sache. Vor allem die Sopranistin sorgte mit stimmlicher Leuchtkraft und seelenvoller Schlichtheit für besondere Momente des Ergriffenseins.