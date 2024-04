Brand in Potsdamer Rewe-Filiale Mann legt Feuer an Supermarktkasse und flüchtet

Ein Brandstifter hat in einem Supermarkt im Potsdamer Wohngebiet Am Schlaatz am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Feuer im Kassenbereich entzündet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann habe im Eingangsbereich ein Feuer entflammt und sich dann entfernt. Das Personal des Rewe-Marktes habe die Polizei um Hilfe gerufen.

Die Flammen seien direkt neben einem Posten Grillanzünder in die Höhe geschlagen. Den Mitarbeitenden des Supermarkts sei es gelungen, das Feuer selbstständig zu löschen. Menschen seien dabei nicht verletzt worden, es sei bis auf das Brandgut auch kein Schaden entstanden. Zu den möglichen Motiven des Mannes machte die Polizei keine Angaben. Die Beamten vor Ort hätten Anzeige wegen schwerer Brandstiftung erstattet.