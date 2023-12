Brände in Potsdam Feuer im Müllraum und Heizdecke entflammt

Der Bewohner einer Wohnung im Potsdamer Stadtteil Am Stern ist beim Brand einer Heizdecke verletzt worden. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Potsdamer Feuerwehr am Samstag. Die Ursache für den Brand der Heizdecke am frühen Samstagmorgen war zunächst unklar.

Kurz zuvor in der Nacht von Freitag auf Samstag gab es bereits einen Notruf aus der Innenstadt. Dort brannte das Zimmer einer Wohnung in einem Hochhaus in Potsdams Zentrum.

Am Samstagnachmittag war die Feuerwehr erneut im Einsatz in der Innenstadt. Im Innenhof eines fünfgeschossigen Gebäudes am Luisenplatz brannte der Müllraum im Erdgeschoss des Hauses, schrieb die Feuerwehr im sozialen Netzwerk X (früher Twitter). Der Großbrand, wie ihn die Polizeiinspektion Potsdam klassifizierte, konnte gelöscht werden.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass von bislang unbekannten Tätern mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt wurden. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Verdachts der Brandstiftung entgegen. Eine Bewohnerin wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. (mit dpa)