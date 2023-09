Brandenburger Landtagswahlen 2024 Potsdamer Linke nominieren drei Kandidaten

Die Linke in Potsdam setzt für den Landtagswahlkampf auf bekannte Gesichter ihrer Partei. Demnach sollen am Samstag bei einem Parteitag die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandré, der Sozial.Linke-Stadtfraktionschef Stefan Wollenberg und Kreisverbandschef Jörg Schindler als Direktkandidaten für Potsdam nominiert werden. Gegenkandidaten gibt es bisher keine, bestätigten Parteikreise den PNN am Freitag. Die Nominierung findet im Treffpunkt Freizeit statt.

Isabelle Vandré tritt dabei wieder im Innenstadt-Wahlkreis 21 an, wo es 2019 für sie zum dritten Platz mit 15,2 Prozent gereicht hatte. Hier wollen die Grünen voraussichtlich für ihre Kandidatin Marie Schäffer noch einmal das Direktmandat holen, tritt hier aber wohl auch Brandenburgs SPD-Kulturministerin Manja Schüle an.

Potsdams Sozial.Linke-Fraktionschef Stefan Wollenberg. © Ottmar Winter

Stefan Wollenberg wiederum soll den Potsdamer Süden erobern, den das Partei-Urgestein Hans-Jürgen Scharfenberg 2019 an SPD-Mann Daniel Keller verloren hatte. Schindler – früher der Bundesgeschäftsführer der Partei – bleibt der Wahlkreis 19, zu dem der Norden der Stadt sowie Werder (Havel) gehören und den zuletzt der Sozialdemokrat Uwe Adler holte.

Der frühere Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. © Kai-Uwe Heinrich

Die Linke war in Potsdam vor einigen Jahren neben der SPD noch die dominierende politische Kraft. In den vergangenen Jahren fuhr die Linke jedoch mehrfach Wahlniederlagen ein und leidet zudem unter Mitgliederschwund. Zu allem Überfluss hatten sich im vergangenen Jahr auch noch die Stadtfraktion überworfen, nun gibt es also eine kleine und eine größere Linke-Fraktion im Rathaus.