Brandenburger Straße in Potsdam Flaniermeile bleibt Baustelle noch bis mindestens 2030

Potsdams einstige Flaniermeile wird mindestens vier Jahre länger als geplant eine Baustelle bleiben. Nach den Problemen mit dem ersten Bauabschnitt in der Brandenburger Straße hat man im Rathaus den Zeitplan angepasst. „Unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen gehen wir derzeit von mindestens anderthalb Jahren Bauzeit pro Bauabschnitt aus“, so ein Rathaussprecher. Die Instandsetzungsmaßnahme besteht aus fünf Bauabschnitten in Richtung Brandenburger Tor. Zudem soll der sechste Bauabschnitt von der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Bassinplatz als Fußgängerzone ausgebaut werden.