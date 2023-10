Brandenburger Straße Das ist neu in Potsdams Einkaufsstraße

Mit einer Party mit DJane und Glücksrad wird die erste Filiale der Second-Hand-Kaufhauskette Humana in Potsdam am Freitag (27. Oktober) gefeiert. Zwei Stockwerke mit 10.000 Einzelstücken kündigt der Gebrauchtkleidungshändler mit rund 40 Standorten bundesweit für die Brandenburger Straße 59 und 60 an. Bis vor wenigen Wochen nutzte der Modeanbieter Only die Räume.