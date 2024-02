Potsdamer Dauerbaustelle So geht es auf der Brandenburger Straße weiter

Für Potsdams Marathonbaustelle in der Brandenburger Straße kündigt sich die nächste Etappe an. Das Rathaus bereitet für den zweiten Bauabschnitt derzeit die Unterlagen zur Ausschreibung für die Vergabe der Bauleistungen vor. „Es ist beabsichtigt, im Februar 2024 das Vergabeverfahren zu starten“, teilte die Stadtverwaltung mit. Geplanter Baubeginn sei Anfang September 2024. Der zweite Bauabschnitt schließt sich unmittelbar an den jetzigen in Richtung Brandenburger Tor an.