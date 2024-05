Brandenburger Straße in Potsdam Erster Bauabschnitt wird gepflastert

In der Brandenburger Straße wird derzeit die nächste Etappe der langwierigen Sanierung sichtbar: Im ersten Bauabschnitt zwischen Friedrich-Ebert- und Jägerstraße wird das Pflaster verlegt. Bis Herbst sollen die Arbeiten in dem Bereich abgeschlossen sein. „Die Beräumung der Baustellensicherung erfolgt nach der Fertigstellung, also ebenso im Herbst 2024“, teilte Stadtsprecherin Christine Homann auf Anfrage mit. Für den Straßenbau rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von etwa einer Million Euro.