Brandenburgischer Kunstpreis Katja Gragert ausgezeichnet

Zwei Künstlerinnen mit enger Bindung an die Stadt Potsdam sind mit dem Brandenburgischen Kunstpreis 2023 ausgezeichnet worden. Die in Potsdam geborene, in Potsdam lebende Katja Gragert (Jahrgang 1978) erhielt den Preis in der Kategorie Fotografie, die Malerin Christa Panzner (Jahrgang 1948) in der Kategorie Malerei. Die gebürtige Perlebergerin baute nach 1989 eine Kunstschule für Kinder und Jugendliche Potsdam auf, wo sie bis zur Rente 2013 als Lehrbeauftragte tätig war.

Weitere Preise erhielten Ulrich Jörke, Kirstin Rabe und die Nachwuchskünstlerin Hella Stoletzki. Der Ehrenpreis ging an Helge Leiberg für sein Lebenswerk. Die Preise werden am 9. Juli im Schloss Neuhardenberg verliehen, wo die ausgezeichneten Werke sowie jene, die es in die Endauswahl geschafft hatten, vom 24. Juni bis 20. August zu sehen sind.