Brandenburgs wichtigster Banker geht „Ausbalancieren von Nähe und Distanz zu Politikern war für mich wichtig“

Herr Stenger, 33 Jahre haben Sie für die Brandenburger Landesinvestitionsbank (ILB) gearbeitet, die Institution mit aufgebaut. Von 2013 bis jetzt waren Sie Vorstandschef. Was ist das Wichtigste, das Sie in all den Jahren gelernt haben?

Die Arbeit in einer Förderbank unterscheidet sich doch stark von der in einer Geschäftsbank oder Sparkasse. In der ILB müssen Sie Kredit- und Kapitalmarktgeschäft inklusive Risikomanagement genauso beherrschen wie den Umgang mit Prozessen der öffentlichen Verwaltung. Beides zusammen denken, da wird ein Schuh draus.

Für mich war auch das Ausbalancieren von Nähe und Distanz zu politischen Entscheidungsträgern wichtig. Nähe, um das politisch Gewünschte, aber auch die politischen Zwänge zu verstehen; Distanz, um unabhängig zu bleiben bei der Entscheidungsfindung. Ein Bankvorstand darf nur eigenständige, wirtschaftlich vertretbare Entscheidungen treffen.

Zur Person Tillmann Stenger ist Diplom-Volkswirt, geboren in Siegen. Nach Potsdam kam er 1991, sein erstes „Büro“ hatte er an der Steinstraße in Baracken der ehemaligen Grenzsoldaten. Die Aufbaujahre der Investitionsbank des Landes (ILB) haben ihn eng mit Brandenburg verbunden. Seit 2013 war Stenger, der in Potsdam lebt, ILB-Chef. Am 1. Mai hat sein Nachfolger Ulrich Scheppan übernommen.

Was sehen Sie als größten Erfolg Ihrer Arbeit?

Mir war es immer wichtig, die ILB möglichst breit aufzustellen, wirklich ein zentrales Förderinstitut zu etablieren. Ich meine, dass das in weiten Teilen gelungen ist.

Und mir war wichtig, die Mitarbeiter*innen zu motivieren, unternehmerisch und kundenorientiert zu denken, auch wenn uns das bei den vielen Regeln, die wir zu beachten haben, nicht immer leicht fällt. Als Unternehmen ist die ILB heute solide aufgestellt und bietet 900 Kolleg*innen einen festen Arbeitsplatz.

Sie haben mit der ILB auch Vorhaben in Brandenburg gefördert und finanziert, die sich nicht realisierten oder viel mehr kosteten als ursprünglich vorgesehen – Stichwort Lausitzring oder Flughafen BER. Was können Politik und ILB in solchen Fällen in Zukunft besser machen?

Wer investiert, geht Risiken ein. Das weiß jedes Unternehmen. Förderung ist letztlich nichts anderes als eine staatliche Investition in private oder öffentliche Projekte. Es wäre vermessen zu glauben, dass bei über 265.000 Förderfällen seit 1991 alle Entscheidungen der ILB richtig gewesen sind. Solch eine Unfehlbarkeit gibt es nicht.

Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass der Staat, die Ministerien gut beraten sind, das Know-how einer Bank bei der Förderung von Projekten, die eine wirtschaftliche Dimension haben, rechtzeitig mit einzubinden.

Der Lausitzring ist ein gutes Beispiel dafür. Eine Formel-1-taugliche Rennstrecke in einer Bergbaulandschaft zu errichten, das ist eine politische Entscheidung. Unsere Aufgabe war es, die wirtschaftlichen Chancen und Risiken zu beleuchten. Und wir haben zum Beispiel darauf gedrungen, dass uns die externen Partner eine Fertigstellungsgarantie gegeben haben. Dadurch musste das Land keine Mehrkosten tragen und heute entwickelt sich der Ring zu einer Teststrecke für autonomes Fahren.

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg Die ILB hat nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung Förderungen von insgesamt über 52 Milliarden Euro für mehr als 263.000 Vorhaben inklusive der Corona-Hilfsprogramme zugesagt. Mit den Fördermitteln habe die Bank Investitionen von mehr als 101 Milliarden Euro angeschoben und fast 180.000 neue Arbeitsplätze in Brandenburg geschaffen, so die ILB. Jeder Förder-Euro der Investitionsbank habe knapp zwei Euro an Investitionen ausgelöst.

Sie schätzen Kunst und Musik und haben viele Akteure im Land unterstützt. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) lobte, Sie hätten die „Kultur mit Herzblut sichtbar gemacht“. Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Ihnen diese Welt geöffnet hat?

Ein Schlüsselerlebnis, das kann ich nicht sagen. Mein Kunstlehrer, das war ein Maler. Aber eigentlich hat sich das Interesse vom Studium in Bonn beginnend bis heute entwickelt.

In Potsdam fand ich direkt nach der Wende das Engagement von Mike Gessner mit der Galerie Trapez bemerkenswert und im letzten Jahrzehnt vor allem die Junge Philharmonie Brandenburg und das Landesjugendjazzorchester, Nachwuchsarbeit auf höchstem Niveau.

Jetzt sind Sie im Ruhestand – aber sicher nicht ohne Pläne. Welchen Wunsch erfüllen Sie sich oder anderen?

Ich habe eine Reihe Ehrenämter, den Kuratoriumsvorsitz bei der Lafim-Diakonie mit über 3000 Beschäftigten im Land Brandenburg oder Vorstandstätigkeiten bei der Urania, der Universitätsgesellschaft und dem Förderverein des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte.

Ich werde in diesem Jahr 65, freue mich gesund zu sein und möchte entspannter Zeit mit meiner Frau, meiner Familie und Freunden verbringen. In unserer Region hat man eigentlich selbst als Pensionär zu wenig Zeit, um all die spannenden Kulturangebote in Berlin und Brandenburg wahrzunehmen. Und natürlich Reisen, nächstes Jahr hoffentlich Südamerika.