In Potsdam-West ist aus unbekannter Ursache in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Brand geraten. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehr löschte den Wagen Am Luftschiffhafen. Es wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.