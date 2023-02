Buch über Friedhof am Potsdamer Pfingstberg Das letzte Zeugnis von 200 Jahren Judentum

Der Jüdische Friedhof am Pfingstberg hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Als er 1743 eingeweiht wurde, lag er noch außerhalb der Stadt. Heute befindet er sich mitten in Potsdam, gehört zum Weltkulturerbe und stellt das letzte öffentlich sichtbare Zeugnis der alten jüdischen Gemeinde in Potsdam dar, die mehr als 200 Jahre hier gelebt hatte.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden