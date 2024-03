Bücherverbrennung in Potsdam Gedenkort am Bassinplatz verzögert sich erneut

Die Einweihung eines Gedenkortes für die NS-Bücherverbrennung in der Landeshauptstadt verzögert sich erneut. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, teilte die Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Andere mit. Die Einrichtung eines solchen Gedenkortes hatten die Stadtverordneten bereits 2020 beschlossen. Ursprünglich sollte er spätestens zum 90. Jahrestag am 22. Mai 2023 eröffnet werden. Doch auch ein Jahr später ist es noch nicht so weit.

Die Stadt verweist in ihrer Antwort auf die umfangreichen Planungen. Offenbar gibt es bislang noch nicht einmal eine geeignete Fläche. Die Nutzung der zunächst ins Auge gefassten Aktionsfläche auf dem Bassinplatz sei „aus verwaltungsrechtlichen Gründen“ aufgrund eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Stadtjugendring nicht möglich. Auf dem Bassinplatz hatte die Potsdamer Bücherverbrennung 1933 stattgefunden. Neben dem Gedenkort werde auch ein ergänzendes Online-Angebot angestrebt. Außerdem soll auch der von der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes ausfindig gemachte zweite Ort einer Bücherverbrennung in Babelsberg „mit einem öffentlichen Gedenkzeichen bedacht werden“, so die Stadt.

Die zuständigen Verwaltungsbereiche stünden dazu „in Abstimmung“, erklärt die Stadt und verweist auf fünf Arbeitstreffen und eine Veranstaltung mit Bürgern. Der Vergabeprozess werde in diesem Jahr beginnen.