Bürgerdialog mit Walid Hafezi Werden Potsdamer unglücklicher?

Jan Kingreen, der Pfarrer der Garnisonkirchgemeinde, nennt Israel und Antisemitismus, den Krieg in der Ukraine, die zurückliegende Pandemie, um die dunkle Zeit zu beschreiben, in der uns Hoffnung und Zuversicht verloren gehen. Dabei lässt er Klimawandel, Inflation und andere Ängste unerwähnt. „Die Welt fühlt sich unstabil an“, sagt Kingreen. Der Optimismus sei uns abhandengekommen. Dazu werde der Ton spürbar rauer, die Gesellschaft drifte auseinander. „Es scheint, als haben wir das faire Streiten und Argumentieren, das gute Gespräch verlernt“, so Kingreen.