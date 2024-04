Tagesspiegel Plus Bürgerentscheid zur Havelspange? : Was Scharfenbergs Wagenknecht-Ableger BfW für Potsdam erreichen will

Hans-Jürgen Scharfenbergs Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit hat sein Programm zur Kommunalwahl veröffentlicht – in dem es nicht nur um Potsdam geht.