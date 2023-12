Bus streift Fußgängerin 60-Jährige bei Unfall in Potsdam verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagabend in Potsdam bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 60-Jährige in der Brandenburger Vorstadt am Rande der Straße Auf dem Kiewitt unterwegs. Dabeu wurde sie von einem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Busses getroffen.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst kam sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.