Busfahrer nahm ihr die Vorfahrt Radfahrerin mit Kind in Potsdam angefahren und leicht verletzt

Eine Potsdamer Radfahrerin, die ihr Kind auf dem Rad dabei hatte, ist am Montagmittag von einem Bus angefahren worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Busfahrer der Frau im Stadtteil Bornstedt an der Ecke Kirschallee/Pappelallee die Vorfahrt genommen. Die 38-jährige Radfahrerin und ihr Kind wurden leicht verletzt und am Unfallort vom Rettungsdienst begutachtet. Ins Krankenhaus mussten die Verletzten nicht. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.

In Potsdam werden Radfahrer regelmäßig bei Unfällen verletzt. In der vergangenen Woche starb ein 82-jähriger Radfahrer, nachdem er in Babelsberg von einem Lkw überfahren worden war. Der Mann erlag rund eine Woche nach dem Zusammenstoß im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Wie aus der Unfallstatistik der Polizei für 2023 hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr 403 Radfahrer in Potsdam bei einem Unfall verletzt – ein Plus von vier Prozent. Dabei haben laut der Polizeistatistik Radfahrer rund 53 Prozent der insgesamt 477 Unfälle verursacht. 2022 waren es noch 60 Prozent.