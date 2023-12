Café Bohneville in Potsdam Kaffee, Kuchen und Platz für unbekannte Künstler

Wenn man im Internet nach Artem Zinchuks Bohneville sucht, ohne den Zusatz „Café“ einzugeben, kann es einem passieren, dass man bei der britischen Motorradmarke Triumph Motorcycles und ihrer Modellreihe Bonneville landet. Ganz abwegig sei das nicht, erzählt der Gastronom lachend. Während der wochenlangen Suche nach einem passenden Namen, habe er eines nachts von Motorrädern geträumt. Aus Bonne wurde Bohne. Dass das Anhängsel Ville seit Lars von Triers Film Dogville bekannt ist, hätte zusätzlich gut gepasst.

Mit Geschwindigkeiten oder gar Motorenlärm hat das Restaurant allerdings nichts zu tun. Im Gegenteil. Er habe mit seinem Café einen Ort der Entschleunigung schaffen wollen, erzählt Artem Zinchuk. Und es freue ihn sehr, dass die Gäste hier mit einem Buch oder einer Zeitung sitzen, anstatt mit ihrem Laptop. Dass sie sich Zeit nehmen, allein oder in Begleitung ins Gespräch vertieft.

Das Café Bohneville im Holländischen Viertel. © Andreas Klaer

Seit dem Sommer führt der 45-Jährige in der Benkertstraße, im Holländischen Viertel, das kleine Café. Davor hat er 20 Jahre lang sein Geld in der Marketingbranche verdient, hat Gastronomiebetriebe beraten. Er selbst war nie Gastronom, abgesehen von der Zeit als junger Mann, als er mit Freunden mal eine Bar geführt hat.

Mein ganzes Leben hat mich die Idee nicht losgelassen, mal ein eigenes Café zu haben. Artem Zinchuk

Nach eigenen Vorstellungen

„Mein ganzes Leben hat mich die Idee nicht losgelassen, mal ein eigenes Café zu haben“, erzählt der gebürtige Kasache, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt. „Irgendwann mache ich das“, war er sich sicher. Gemeinsam mit seiner Frau ist er viel gereist und hat viele Cafés besucht. In Potsdam haben beide nie eins gefunden, in dem sie gern zu Gast gewesen wären – zu klein, zu groß, zu laut.

Ein Ort zum Lesen und zum Reden: Das Café Bohneville © Andreas Klaer

„Also machen wir doch selbst eins für die Zielgruppe, die so denkt und fühlt wie wir“, dachte er schließlich. Bei Spaziergängen durch die Innenstadt war Zinchuk ein kleines Schild in einem Fenster aufgefallen. „Nachmieter gesucht“. Er war der Erste, der nachfragte, traf auf einen freundlichen Vermieter und konnte ziemlich zügig starten. Der Raum mit den sechs Zweiertischen und zwei gemütlichen Sesseln ist schlicht und ohne Schnörkel eingerichtet. Holz und Naturfarben dominieren. Er wirkt geräumig. Die Barrierefreiheit macht es möglich, sich problemlos mit einem Kinderwagen oder Rollstuhl zu bewegen.

Kunst an den Wänden

An den Wänden hängen Arbeiten von noch unbekannten Künstlern, die Zinchuk fördern möchte. „Wir kennen nicht alle persönlich. Ihre Arbeiten sind uns lediglich aufgefallen und wir haben gefragt, ob sie uns Bilder zur Verfügung stellen möchten“, erklärt Zinchuk. Ähnlich verhält es sich mit einzelnen Keramiken in einem Regal.

Im Hintergrund läuft leise Musik. Auch die hat nicht jeder Zuhause in seiner Playlist. Es sind noch unbekannte Musiker darunter. Nicht selten würden Gäste wissen wollen, wer das denn sei.

Das Café Bohneville bietet Kuchen und Gebäck. © Andreas Klaer

Das Angebot im Bohneville ist so, wie man es ursprünglich von einem Café kennt – verschiedene Kaffees vom Espresso bis zum Americano, und allerlei Kuchen und Gebäck. Keine belegten Brote, keine Suppen. Nichts, was den Geruch von frisch gemahlenem Kaffee und duftendem Gebäck stört.

Bier aus der Region

Für die süßen Köstlichkeiten ist der Gastronom noch auf der Suche nach Anbietern aus der Region. Bisher war er noch nicht erfolgreich. Mineralwasser, Bier und Milch kommen jedoch bereits aus Brandenburger Betrieben.

Einen Gastronomiebetrieb zu eröffnen, war wohl noch nie so schwierig wie heute. „Wir wissen, dass wir Geduld brauchen“, sagt er. Im Sommer, als die Gäste auch draußen sitzen konnten, war viel Betrieb. Jetzt, da es ruhiger zugeht im Holländischen Viertel und es die Potsdamer und die Touristen eher auf den Weihnachtsmarkt zieht, sei das nicht immer so. Umso mehr freue er sich über die Stammgäste, die man schon habe und diejenigen, die kommen, weil sie von Freunden oder Bekannten von der angenehmen Atmosphäre gehört haben.