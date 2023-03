Schwierige Beigeordneten-Suche in Potsdam Oberbürgermeister beruft Fraktionschefs ein

Die Potsdamer Rathauskrise um fehlende politische Mehrheiten bei der Besetzung der Spitze des Dezernats für Bildung, Jugend, Kultur und Sport geht weiter: Für den heutigen Montag beruft Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Fraktionschefs ein. Nach PNN-Informationen ist das Treffen für 17 Uhr im Stadthaus angesetzt. Was er klären will: Lässt sich das von der bekannten Beratungsfirma Kienbaum geleitete Besetzungsverfahren noch retten? Oder muss Potsdam neu ausschreiben, was erneut Zeit und Geld kosten würde?

Bereits vergangene Woche hatte sich abgezeichnet, dass für keine der bisher bekannten Kandidatinnen eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung absehbar ist. Eine der beiden parteilosen Bewerberinnen hatte daraufhin bereits das Handtuch geworfen. Noch im Rennen ist Caroline Rapp vom Kreisjugendring in München. Allerdings hat sie bisher nur die Unterstützung der SPD sicher, möglicherweise auch von einem Teil der Linken. Das würde bei der Wahl, die bei einer Sondersitzung der Stadtverordneten am 20. März geplant ist, voraussichtlich nicht reichen - zumal es sich um einen geheimen Urnengang handelt.

Potsdams Rathausspitze Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) führt die Stadtverwaltung seit seiner Wahl 2018. Sein Stellvertreter und Bürgermeister ist bereits seit 2002 der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner (SPD), zuletzt wiedergewählt 2021. Für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit ist die 2019 nach Potsdam gezogene Dezernentin Brigitte Meier (SPD) zuständig, für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der seit 2017 im Rathaus tätige Beigeordnete Bernd Rubelt (parteilos). Leiter der Zentralen Verwaltung ist seit 2019 Hauptamtschef Dieter Jetschmanegg (SPD). Alle sind für acht Jahre gewählt. Ex-Dezernentin Noosha Aubel hatte 2017 im Rathaus begonnen und vorfristig ihren Abschied erklärt. Ihr Posten muss nunmehr neu besetzt werden.

Vor allem die Grünen machen die Mehrheitsfindung für Schubert schwer. Sie haben einen eigenen Kandidaten im Auge, der im Bewerbungsverfahren den dritten Platz erreicht haben soll.

Zuletzt hieß es, dieser Kandidat habe sich ebenso aus dem Verfahren zurückgezogen. Grünen-Kreischefin Katharina Erbeldinger nahm diese Aussage am Wochenende via „Märkische Allgemeine“ wiederum zurück. Der bisher öffentlich nicht bekannte Mann könnte demnach wieder zurück ins Verfahren kommen. Aber auch hier ist die Frage, ob er eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung bekäme. Linke und SPD hatten im Vorfeld auf eine Frau als neue Dezernentin gedrungen, weil sonst die Potsdamer Stadtspitze deutlich männlich dominiert wäre.

Grüne kritisieren Kienbaum-Verfahren

Offiziell sagte Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke am Montagvormittag, zentrales Anliegen sei es weiter, eine geeignete qualifizierte Persönlichkeit für Potsdam und die anstehenden dringenden Klärungsprozesse in dem Dezernat zu finden. In Bezug auf diese Persönlichkeit schrieb Hüneke: „Wir sehen sie im Kreis der Bewerbungen gegeben und haben deshalb erhebliche Zweifel an der Methodik von Kienbaum, die zum Verlust relevanter Informationen und persönlich gefärbten Bewertungen geführt hat.“ Die Grünen erwarteten in der Fortsetzung ein Verfahren, „das eine faire Entscheidung ermöglicht“, so Hüneke weiter.

Oberbürgermeister Schubert hatte bereits erklärt, er wolle nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufstellen, wenn sich eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung abzeichne. Ob das unter diesen Umständen möglich ist, wird sich vermutlich nach dem Krisentreffen mit den Fraktionschefs entscheiden.

