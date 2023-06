Claudia ist nach Entführung zurück 16-Jähriger aus Potsdam zeigt nach Diebstahl eines blauen Schafs Reue

Das ging schnell: Nach dem Bericht über drei gestohlene Blauschafe in Potsdam kehrte eins der vermissten Plastikobjekte schon am Freitag wieder zurück. Ein 16-jähriger Schüler habe sich in der Tagesklinik am Holländischen Viertel gemeldet und das Schaf am Mittag zurückgebracht, berichtet Peter Brinkbäumer, Anästhesist in der Tagesklinik in der Hebbelstraße den PNN. Auf dem Balkon der Klinik standen die drei Blauschafe des Künstlers Rainer Bonk seit zehn Jahren.

Am 29. Mai verschwand das erste der drei Schafe. Am vergangenen Wochenende wurden dann auch die beiden anderen Schafe gestohlen. Die Klinik meldete den Diebstahl bei der Polizei, hoffte durch die Bekanntmachung der Tat aber auch auf eine Rückkehr der drei Schafe, die das Markenzeichen der Klinik und des gesamten Viertels seien, so Brinkbäumer.

Das zurückgekehrte Schaf steht vorerst allein auf dem Balkon an der Hebbelstraße in Potsdam. © privat

Der 16-Jährige habe eingeräumt, das Schaf in angetrunkenem Zustand von dem drei Meter hohen Balkon gestohlen zu haben, so Brinkbäumer. Der Schüler sei an der Fassade hochgeklettert, habe das Schaf unter den Arm genommen und sei mit ihm im Bus nach Hause gefahren.

Täter zeigt Einsicht

Der Jugendliche habe nun glaubhaft versichert, dass er mit dem Diebstahl der beiden anderen Schafe nicht zu tun habe. „Er wirkte auf uns tatsächlich einsichtig und vor allem reumütig“, so der Mediziner. Die Anzeige werde zurückgezogen. Im Gegensatz habe sich der 16-Jährige bereiterklärt, während der Sommerferien einen Tag lang in der Praxis mitzuhelfen. Ein Termin sei schon ausgemacht worden.

„Hoffentlich nehmen sich die anderen Täter an diesem Schüler ein Beispiel und geben die anderen beiden Schafe ebenfalls zurück“, sagte Brinkbäumer. Die drei Blauschafe wurden nach den Klinikgründern Andreas, Bodo und Claudia benannt. Bei dem zurückgekehrten Schaf handele es sich um Claudia, so Brinkbäumer. Dieses Schaf war vor einem Jahr schon einmal nach einem Diebstahl ersetzt worden. Nun steht Claudia wieder auf dem Balkon. Andreas und Bodo bleiben verschwunden.