Coronatote bestimmen Statistik Mehr Sterbefälle als Geburten in Potsdam

Im vergangenen Jahr sind in Potsdam mehr Menschen gestorben als Babys geboren wurden. Damit hat sich ein Trend verstärkt, der mit der Coronapandemie verbunden ist. Bis 2021 gab es einen Geburtenüberschuss in der Landeshauptstadt. 2017 lag dieser Überschuss sogar noch bei 317 Personen. 2022 gab es rund 200 Todesfälle mehr als in den Jahren vor der Pandemie.

2686 Sterbefälle wurden im vergangenen Jahr von der Stadt Potsdam beurkundet. Davon waren 1768 Einwohner der Landeshauptstadt, teilte die Verwaltung auf Nachfrage mit. Dem gegenüber steht die Beurkundung von 2492 Geburten. 2021 waren es noch 2644 Sterbefälle (davon 1700 Potsdamer) und 2703 Geburten. 2020 wurden 2465 Sterbefälle (davon 1663 Potsdamer) und 2472 Geburten beurkundet. 2019 waren es 2493 Sterbefälle (davon 1590 Potsdamer) und 2928 Geburten. Für 2018 gibt die Stadt 2433 Sterbefälle (davon 1547 Potsdamer) und 2927 Geburten an. Das anhaltende Wachstum der Einwohnerzahl Potsdams ergibt sich durch Zuzug.

869 Trauungen gab es 2022 in Potsdam.

Die beliebtesten Vornamen für die Neugeborenen waren 2022 Charlotte und Oskar.

Trauungen in Potsdam Termine für Eheschließungen für das gesamte Jahr können bereits für das gesamte Jahr reserviert werden. Anmeldungen sind frühestens sechs Monate vor dem Termin möglich. Die meisten standesamtlichen Trauungen fanden 2022 im Rathaus statt. Dort wurden 615 Eheschließungen gezählt. Auf Platz 2 liegt die Alte Neuendorfer Kirche mit 98 Trauungen. Dahinter rangiert das Belvedere auf dem Pfingstberg (77 Trauungen). Sowohl die Verwaltungsgebühren für Eheschließungen stiegen 2022 als auch die Mietpreise für Eheschließungen außerhalb des Rathauses. In der Neuendorfer Kirche werden jetzt 300 Euro (bisher 250 Euro) Miete verlangt. Für das Belvedere auf dem Pfingstberg werden statt 550 Euro nun 750 Euro fällig. Die Miete im Urania-Planetarium stieg um 50 auf 350 Euro.

Deutlich rückläufig ist mit Beginn der Pandemie auch die Zahl der Eheschließungen. 2022 gab es 869 Trauungen in Potsdam. Im Jahr zuvor waren es 865 Eheschließungen. 2018 kam es noch zu 1138 Trauungen. 2022 habe es keine wesentliche Zahl an coronabedingten Absagen von Trauungen oder von Nachholterminen gegeben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Darüber hinaus hat das Standesamt im Vorjahr 573 Folgebeurkundungen zu Eheauflösungen ins Potsdamer Eheregister eingetragen. Diese Zahl beinhaltet die Beendigung von Ehen sowohl durch gerichtliche Scheidung als auch durch den Tod eines Ehegatten. Eine separate Statistik zu Ehescheidungen führt das Standesamt nicht.

