Cyberkrise in Potsdam Was jetzt im Bürgerservice gilt

Gerade erst war das Potsdamer Rathaus dabei, die Dienste Schritt für Schritt nach einer Cyberattacke wieder online zu stellen, da folgten weitere Angriffe. Seit Anfang vergangener Woche ist die Verwaltung wieder komplett offline. Wann sich das ändert, ist bislang unklar. Solange sind die Dienstleistungen von Bürgerservice, Kfz-Stelle und Standesamt stark eingeschränkt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie kann ich die Verwaltung aktuell erreichen?

E-Mailkontakt mit dem Rathaus ist derzeit nicht möglich, aber die Telefone und Faxgeräte funktionieren. Der telefonische Kontakt läuft über die zentrale Nummer (0331) 2890 oder die Behördennummer 115, dort werden Anrufer weitergeleitet. Wer dennoch eine Mail schickt, bekommt innerhalb von 48 Stunden eine Fehlermeldung, manchmal auch in den Spamordner.

Wie kann ich einen Antrag auf Leistungen wie Wohn- oder Elterngeld stellen?

Aktuell können Anträge ausschließlich per Post gestellt werden. Ausgedruckte Anträge können auch in den blaugrauen Briefkasten vor dem Eingang des Rathauses geworfen werden.

Was muss ich tun, wenn ich einen Antrag per Mail gestellt habe, die nicht angekommen ist?

Mails, die zwischen 29. Dezember und 15. Januar sowie ab dem 24. Januar an die Verwaltung geschickt wurden, hat das Rathaus nicht erhalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Mail auch nach dem Hochfahren der Systeme nicht wieder auftauchen. Deshalb empfiehlt das Rathaus, den Antrag per Post erneut zu stellen und die Ausgangsmail sowie die Fehlermeldung auszudrucken und beizulegen. So gilt als Tag der Antragsstellung die versandte Mail.

Werden Sozialleistungen ausgezahlt?

Die Pressestelle versichert: Die Auszahlungen seien gewährleistet und die Zahlungen erfolgten termingerecht.

Funktioniert der Bürgerservice weiterhin und wie komme ich an Termine?

Der Bürgerservice hat offen, die vereinbarten Termine gelten auch weiterhin. Allerdings kann der Service aktuell nicht alle Dienstleistungen anbieten. Termine können telefonisch vereinbart werden, der Bürgerservice ist auch ohne Termin zugänglich – es kann aber zu Wartezeiten kommen.

Welche Dienstleistungen des Bürgerservice sind aktuell möglich und welche nicht?

Personalausweise, Reise- und Kinderreisepässe können beantragt, aber nicht ausgestellt werden. Bereits vorliegende Dokumente können abgeholt und Bewohnerparkausweise erstellt werden. Die Liste der Dienstleistungen, die nicht erledigt werden können, ist deutlich länger: vorläufige und Express-Reisepässe beantragen, Zulassung, Abmeldung, Ummeldung von Fahrzeugen, Gewerbeanmeldungen, Auskünfte aus dem Melderegister – all dies ist derzeit nicht möglich.

Ich fahre in den Urlaub und brauche dringend einen Personalausweis oder Reisepass – was kann ich tun?

Vorläufige Personalausweise oder Reisepässe kann der Bürgerservice ausstellen. Wer einen Express-Reisepass braucht, muss zunächst einen Termin beim Potsdamer Bürgeramt vereinbaren. Diese stellt eine sogenannte Passermächtigung aus. Mit diesem Papier kann sich der Reisende dann an eine andere Passbehörde im Umland wenden – das sind Schwielowsee, Nuthetal, Werder (Havel), Falkensee, Dalgow-Döberitz, Ketzin und Michendorf. Das allerdings wird teuer: Für den Express-Reisepass, der schon einen Zuschlag in Höhe von 32 Euro kostet, werden doppelte Gebühren berechnet, also 120 Euro. „Die Landeshauptstadt ist bemüht, hier eine bürger:innen-freundlichere Lösung zu finden“, heißt es online.

Ich brauche dringend ein Führungszeugnis, was kann ich tun?

Führungszeugnisse können online direkt beim Bundesamt für Justiz über das Internet beantragt werden. Allerdings geht das nur, wenn man zuvor die Onlinefunktion des Personalausweises aktiviert hat.

Wohin muss ich mich wenden, um eine Geburts- oder Sterbeurkunde zu erhalten?

Die Dokumente für Geburts- und Sterbeurkunden können per Post an Standesamt Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam geschickt werden. Allerdings dauert die Bearbeitung derzeit etwa zwei Tage länger als üblich, da die Unterlagen in den Umlandgemeinden beurkundet werden.

Gibt es die Möglichkeit, sein Auto an- oder umzumelden?

Nein, das ist aktuell nicht möglich und die Stadt kann bislang auch keine Lösung anbieten. „Sobald eine technische Lösung gefunden ist und umgesetzt werden konnte, werden sowohl der Großkundenschalter als auch die Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten für natürliche Personen wieder aktiv geschaltet“, so Stadtsprecher Markus Klier auf Nachfrage. Ein Datum nennt er nicht. Lediglich Abmeldungen von Fahrzeugen sind bei anderen Zulassungsstellen möglich.

Wo können Kindeswohlgefährdungen gemeldet werden?

Für Meldungen von Kindeswohlgefährdungen kann derzeit ausschließlich die Kinderschutz-Hotline unter (0331) 2893030 genutzt werden.

