Dach von Potsdamer Sporthalle nicht sicher Einrichtung am Kirchsteigfeld muss bei Schneefall schließen

Schüler und Vereine, die die Turnhalle der Grundschule am Kirchsteigfeld nutzen, werden in den Wintermonaten den Wetterbericht besonders aufmerksam verfolgen müssen. Denn bei einer Schneelast auf dem Dach der Halle soll diese nun für die Nutzung gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag bekannt gegeben. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.

Anlass seien die Ergebnisse eine turnusmäßigen Dachtragwerksprüfung. Dabei habe das beauftragte Statik-Büro Schäden in den Leimholzbindern der Dachdecke festgestellt. Deswegen sei „im Lastfall durch Schnee“ ein Versagen des Dachs nicht mehr sicher ausgeschlossen, so die Stadtverwaltung.

Nun soll bis Anfang Dezember ein Gutachten zu den Schwierigkeiten vorliegen. Dann erfolge umgehend die Planung, Ausschreibung und Vergabe der erforderlichen Sanierungsarbeiten, um schnellstmöglich wieder eine uneingeschränkte Nutzung zu ermöglichen, so ein Stadtsprecher. Betroffen von den Einschränkungen seien neben der Grundschule die Handballvereine 1. VfL Potsdam, Motor Babelsberg und HSC Potsdam.

Zur Startseite