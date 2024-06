Dachzaun bleibt so Michael-Ende-Grundschule eingeweiht

Wie hoch ist der Zaun nun wirklich? Bei der feierlichen Eröffnung der Michael-Ende-Grundschule an der Großbeerenstraße konnten Eltern am Donnerstag erstmals selbst den Dachspielplatz im vierten Stock der Schule betreten. Offiziell öffnet er erst nach den Sommerferien, doch Bauherr Friedhelm Schatz hatte am Donnerstag eine Ausnahme gemacht.