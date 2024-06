Damit behinderte Schüler besser lernen können Potsdamer Modellprojekt an drei Schulen startet im Sommer

Drei Potsdamer Schulen nehmen ab Sommer an einem Modellprojekt teil, mit dem Kinder und Jugendliche mit Behinderung besser beim Lernen unterstützt werden sollen. Es handelt sich um die private Evangelische Grundschule in Babelsberg, die Montessori-Oberschule in Potsdam-West sowie die Grundschule am Drewitzer Priesterweg. Das hat das Sozialdezernat jetzt auf Anfrage der Grünen mitgeteilt.

Das Projekt startet unter dem Titel: „Poollösung zur Schulassistenz“. Gemeint damit ist eine Abkehr vom klassischen Einzelfallhelfer für behinderte Kinder. Doch bei diesem Modell fehle es an Flexibilität, so das Dezernat. „Zeiten, in denen ein anspruchsberechtigtes Kind keine Unterstützung braucht, führen nicht selten zu Leerlauf.“ Zudem dürften die Helfer keine anderen Kinder mitbetreuen.

Zeitbuget für Schulen

Künftig soll an den Schulen stattdessen ein Zeitbudget, der sogenannte Pool, „zur bedarfsgerechten Unterstützung aller Kinder flexibel an der Schule zur Verfügung stehen“, beschreibt das Dezernat die erhoffte Lösung. So könne man auch dem überproportionalen Fallzahlenanstieg in dem Bereich entgegenwirken, hieß es.

An den drei Schulen sei dafür mit dem Aufbau der organisatorischen Strukturen begonnen wurden, hieß es weiter. Zusätzlich soll das Vorhaben mithilfe wissenschaftlicher Begleitung evaluiert werden. Dies alles würde an den drei Schulen 186.000 Euro kosten, wovon die Stadt ein und das Land zwei Drittel zahlen würde.

Zunächst waren die Karl-Foerster-Grundschule in Bornstedt sowie die Fontane-Oberschule in der Waldstadt als zwei der drei Modellschulen im Gespräch, auch hatte die Stadtverwaltung auf einen Start schon Mitte 2023 gehofft. Nach Ende des Projekte 2027 soll entscheiden werden, ob das Konzept in ganz Potsdam umgesetzt wird und ob dafür genügend Geld da ist.