Dank Bundesförderung für Potsdam Wieder Hoffnung für den Stadtkanal

Das Rathaus kann die wegen des Sparzwangs ausgesetzte Planung für den Stadtkanal nun doch umsetzen. Darüber hat die Stadtverwaltung jetzt per Mitteilung informiert. Grund ist eine schon kurz vor den Kommunal- und Europawahlen von den Grünen vermeldete Fünf-Millionen-Euro-Förderung des Bundes für die Landeshauptstadt. Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“.

Mit dem Geld könne nun auch die Rahmenplanung für den Stadtraum rund um die Straße Am Kanal umgesetzt werden, hieß es. Nach einer Ausschreibung soll dies ab Mitte 2025 beginnen. Unter anderem geht es um den unwirtlichen Parkplatz vor der Ladenzeile Am Kanal, wo einst der historische Wassergraben verlief, der in den 1960er-Jahren zugeschüttet worden war. Einige Abschnitte sind inzwischen wiederhergestellt, für weitere Teilstücke fehlt aber bisher das Geld.

Die Rahmenplanung war mangels Finanzierung eigentlich gestoppt worden. Bei dieser geht es auch um die Entwicklung des Gebietes zwischen Holzmarkt- und Türkstraße, eine der letzten größeren Freiflächen in der Innenstadt. Derzeit wird das Gelände von einem Supermarkt und großen Parkplatzflächen dominiert.

Mit der Bundesförderung sollen aber laut Rathaus auch Maßnahmen wie Bäume und Grünflächen finanziert werden, so zum Beispiel Bewässerungssysteme plus Baumpflanzungen im Nuthepark am Hauptbahnhof. Ebenso sei die Tiefenbewässerung städtischer Bestandsbäume vorgesehen, so das Rathaus. Auch in Zeiten knapper Kassen sei „immens wichtig, unsere Stadt fit für den Klimawandel zu machen“, lobte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Förderung.