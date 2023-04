Danksagung an Potsdamer Ehrenamtler Jahresempfang wird am 4. Juni nachgeholt

Nach der Absage am Jahresanfang veranstaltet die Landeshauptstadt Potsdam nun doch mit mehrmonatiger Verspätung am 4. Juni ihren traditionellen Neujahrsempfang. Diesen sogenannten Jahresempfang kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend im Hauptausschuss an. Ort wird demnach der Nikolaisaal sein, als Zeit sind zwei Stunden zwischen 11 und 13 Uhr vorgesehen. Schubert sagte, man wolle den Termin auch für eine Danksagung nutzen – an ehrenamtliche Helfer und besonderes Engagement in den Krisen der vergangenen Jahre. Der Empfang werde unter anderem verbunden mit dem am selben Tag stattfindenden Unesco-Welterbetag und dem sogenannten Kulturerbenfest in der Innenstadt.

Anfang des Jahres war die überraschende Absage des Neujahrsempfangs bekannt geworden – diese Entscheidung aus dem Herbst 2022 war zuvor nicht von der Stadtspitze kommuniziert worden. Zur Begründung hatte man damals auf die Energiekrise im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verwiesen. Man wolle die Zeit auch nutzen, um über neue Formate eines Empfangs nachzudenken, hieß es damals schon. 2020 hatte der vorerst letzte derartige Empfang stattgefunden, danach fielen diese Veranstaltungen Corona zum Opfer.